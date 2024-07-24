Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном

Тренер женской сборной Канады Беверли Пристмен не будет руководить командой на матче-открытии Олимпиады-2024 против Новой Зеландии после того, как двух ее подчиненных отправили домой за то, что они якобы запустили дрон над тренировкой соперниц. Инцидент произошел в понедельник. Жасмин Мандер, ассистентка Пристмен, была отстранена вместе с "неаккредитованным аналитиком" Джозефом Ломбарди. Канадский олимпийский комитет заявляет, что Мандер получила отчет о разведке, поданный Ломбарди. Главный тренер "кенакс" говорит, что берет на себя ответственность за действия своих коллег.

"Прежде всего, я прошу прощения перед игроками и персоналом Новозеландского футбола и перед игроками сборной Канады. Это не соответствует ценностям, которые отстаивает наша команда. Я несу полную ответственность за поведение в нашей программе", - заявила Беверли Пристмен. НОК Новой Зеландии не остался в стороне от этого инцидента.

"Мы официально уведомили об инциденте подразделение МОК по вопросам добропорядочности и обратились к Канаде с просьбой провести полное расследование. НОК и Новозеландский футбол стремятся поддерживать честность и справедливость Олимпийских игр и глубоко шокированы и разочарованы этим инцидентом", - говорится в их заявлении.

Добавим, что матч женских сборных Канады и Новой Зеландии на Олимпиаде-2024 состоится 25 июля в 18:00 по киевскому времени в Сент-Этьене.