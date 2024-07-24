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Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном

Олимпиада

Об этом сообщает BBC

Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер женской сборной Канады Беверли Пристмен не будет руководить командой на матче-открытии Олимпиады-2024 против Новой Зеландии после того, как двух ее подчиненных отправили домой за то, что они якобы запустили дрон над тренировкой соперниц. Инцидент произошел в понедельник. Жасмин Мандер, ассистентка Пристмен, была отстранена вместе с "неаккредитованным аналитиком" Джозефом Ломбарди. Канадский олимпийский комитет заявляет, что Мандер получила отчет о разведке, поданный Ломбарди. Главный тренер "кенакс" говорит, что берет на себя ответственность за действия своих коллег.

"Прежде всего, я прошу прощения перед игроками и персоналом Новозеландского футбола и перед игроками сборной Канады. Это не соответствует ценностям, которые отстаивает наша команда. Я несу полную ответственность за поведение в нашей программе", - заявила Беверли Пристмен. НОК Новой Зеландии не остался в стороне от этого инцидента.

"Мы официально уведомили об инциденте подразделение МОК по вопросам добропорядочности и обратились к Канаде с просьбой провести полное расследование. НОК и Новозеландский футбол стремятся поддерживать честность и справедливость Олимпийских игр и глубоко шокированы и разочарованы этим инцидентом", - говорится в их заявлении.

Добавим, что матч женских сборных Канады и Новой Зеландии на Олимпиаде-2024 состоится 25 июля в 18:00 по киевскому времени в Сент-Этьене.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 16:20
Вот крыса, отстранилась как-будто не для нее снимали
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 16:20
Вот крыса, отстранилась как-будто не для нее снимали
Ответить
0
0

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