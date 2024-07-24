Сергей Ковалец: Игроки, заменившие тех, кого клубы не отпустили на Олимпиаду, будут с хорошей мотивацией

Сегодня олимпийская сборная Украины проведет свой первый матч на Играх 20024 во Франции. Ее соперником станет команда Ирака, поединок с которой пройдет в Лионе.

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О своих ожиданиях от выступления подопечных Руслана Ротаня корреспонденту UA-Футбол рассказал экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалец.

– Это историческое событие для нашей страны – участие в Олимпиаде. Поэтому внимательно следил за контрольными матчами, предшествующими Играм, а также за поединками международного турнира Tournoi Maurice Revello, который наши ребята выиграли в Марселе. Перед выездом на Олимпийские Игры я общался с Русланом Ротанем, который жаловался, что некоторые клубы не отпускают игроков, говорил о важности результата и констатировал, что команда у него сейчас совсем другая по сравнению с той, которая год назад добыла в борьбе право поехать на Олимпиаду. По собственному опыту тренера, работавшего с молодежной сборной, могу сказать, что так бывает постоянно – клубы не всегда отпускают своих игроков. Тем более, что Олимпийские Игры не входят в даты ФИФА, поэтому они имеют право это делать.

Поэтому я считаю, что в данном случае тренеру стоит брать тех футболистов, которые есть. Они будут с хорошей мотивацией и попытаются достойно заменить тех, кого не отпустили. Я считаю, что у нас достаточно хорошая сборная, и подбор игроков неплохой. Так что хочу пожелать успехов нашей команде на Олимпиаде и, в частности, в стартовом матче с Ираком. Ведь от максимального результата в первой игре многое зависит.