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Томас Бах переизбран членом МОК
Ещё на восемь лет
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах был переизбран членом организации на восемь лет.
Это решение приняли на 142-й сессии МОК. За переизбрание главы организации проголосовали 93 человека, ещё двое воздержались.
Баху 70 лет. Он возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним.
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