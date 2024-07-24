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Назван город, который примет зимнюю Олимпиаду-2034

Олимпиада
Обновлено

Соревнования пройдут в США

Назван город, который примет зимнюю Олимпиаду-2034

paris2024.org

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2034 году зимние Олимпийские и Паралимпийские игры вернутся в Солт-Лейк-Сити.

Решение было подтверждено на 142-й сессии МОК. Хозяйкой XXVII зимних Олимпийских игр 2034 года и зимних Паралимпийских игр 2034 года была выбрана столица штата Юта Солт-Лейк-Сити.

Последний раз город принимал соревнования такого уровня в 2002-м.

Оргкомитет Олимпиады-2034 постарается передать преимущества Игр 2002 года новому поколению, обеспечив участникам и гостям соревнований наилучшие условия на самых современных аренах.

Зимние Олимпийские игры-2034 года пройдут с 10 по 26 февраля 2034 года. Паралимпийские игры-2034 запланированы на 10-19 марта 2034 года.

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