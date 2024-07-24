Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван город, который примет зимнюю Олимпиаду-2034
Соревнования пройдут в США
paris2024.org
В 2034 году зимние Олимпийские и Паралимпийские игры вернутся в Солт-Лейк-Сити.
Решение было подтверждено на 142-й сессии МОК. Хозяйкой XXVII зимних Олимпийских игр 2034 года и зимних Паралимпийских игр 2034 года была выбрана столица штата Юта Солт-Лейк-Сити.
Последний раз город принимал соревнования такого уровня в 2002-м.
Оргкомитет Олимпиады-2034 постарается передать преимущества Игр 2002 года новому поколению, обеспечив участникам и гостям соревнований наилучшие условия на самых современных аренах.
Зимние Олимпийские игры-2034 года пройдут с 10 по 26 февраля 2034 года. Паралимпийские игры-2034 запланированы на 10-19 марта 2034 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР
- Йожеф Сабо: Под уровень бывших форвардов Динамо Ванат не подходит никак
- Парвиз Насибов: Я постараюсь сделать все возможное, чтобы стать олимпийским чемпионом
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО