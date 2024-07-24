Mastercard стал крупным спонсором одной из команд Формулы-1

Команда Формулы-1 "Макларен" заключила долгосрочное соглашение с транснациональной финансовой корпорацией Mastercard, в рамках которого она стала спонсором британского гоночного коллектива. Об этом сообщает пресс-служба "Макларена". Брендинг Mastercard появится позже в сезоне-2024.

"Mastercard — невероятный бренд с культовым красно-жёлтым логотипом, который мгновенно узнаётся, где бы вы ни находились в мире. Mastercard разделяет нашу абсолютную страсть к предоставлению фанатам фантастических впечатлений и возможностей по-настоящему почувствовать себя частью нашего растущего мирового гоночного сообщества. Мы рады приветствовать их в семье "Макларена", — приводит слова генерального директора команды Зак Браун пресс-служба британского гоночного коллектива.

Сообщалось, что на сотрудничество с компанией претендовали "Феррари", "Мерседес" и "Астон Мартин".