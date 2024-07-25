Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое украинцев примут участие в стрельбе из лука. Расписание соревнований Олимпиады-2024 на четверг, 25 июля
В целом, сегодня состоятся соревнования в четырех видах спорта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До официального открытия Олимпиады-2024 остался один день, впрочем некоторые участники этих Игр уже начали свой путь к заветному золоту. Сегодня также состоятся соревнования по футболу (женщины), гандболу (женщины), регби-7 (мужчины) и в стрельбе из лука. В последнем будут участвовать двое наших представителей.
В посевном раунде в индивидуалке будут соревноваться Вероника Марченко и Михаил Усач. Украинская спортсменка начнет свое участие в 10:30 по киевскому времени, у мужчин старт соревнований в 15:15. На основе результатов этого раунда лучники разместятся в сетке турнира на выбывание.
Добавим, что Вероника Марченко и Михаил Усач также будут участвовать на Олимпиаде-2024 в смешанных командах.
Популярное сейчас
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- Ротань - об игре с Ираком: Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать
- ЛК. Беседин, Макаренко и Пластун проиграли люксембуржцам, Пюник проиграл с удалением Вакуленко, провал Демченко
- Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО