  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Двое украинцев примут участие в стрельбе из лука. Расписание соревнований Олимпиады-2024 на четверг, 25 июля
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое украинцев примут участие в стрельбе из лука. Расписание соревнований Олимпиады-2024 на четверг, 25 июля

Олимпиада

В целом, сегодня состоятся соревнования в четырех видах спорта

Двое украинцев примут участие в стрельбе из лука. Расписание соревнований Олимпиады-2024 на четверг, 25 июля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До официального открытия Олимпиады-2024 остался один день, впрочем некоторые участники этих Игр уже начали свой путь к заветному золоту. Сегодня также состоятся соревнования по футболу (женщины), гандболу (женщины), регби-7 (мужчины) и в стрельбе из лука. В последнем будут участвовать двое наших представителей.

В посевном раунде в индивидуалке будут соревноваться Вероника Марченко и Михаил Усач. Украинская спортсменка начнет свое участие в 10:30 по киевскому времени, у мужчин старт соревнований в 15:15. На основе результатов этого раунда лучники разместятся в сетке турнира на выбывание.

Добавим, что Вероника Марченко и Михаил Усач также будут участвовать на Олимпиаде-2024 в смешанных командах.

По теме
yellow-arrow
Украинские спортсмены узнали своих соперников на Олимпиаде-2024 в настольном теннисе
yellow-arrow
Ротань - об игре с Ираком: Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать
yellow-arrow
Рубчинский: Это приятно - забить в таком матче, но радости сильной нет
Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 стрельба из лука Вероника Марченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Olympics.com
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости