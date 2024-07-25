Двое украинцев примут участие в стрельбе из лука. Расписание соревнований Олимпиады-2024 на четверг, 25 июля

До официального открытия Олимпиады-2024 остался один день, впрочем некоторые участники этих Игр уже начали свой путь к заветному золоту. Сегодня также состоятся соревнования по футболу (женщины), гандболу (женщины), регби-7 (мужчины) и в стрельбе из лука. В последнем будут участвовать двое наших представителей.

В посевном раунде в индивидуалке будут соревноваться Вероника Марченко и Михаил Усач. Украинская спортсменка начнет свое участие в 10:30 по киевскому времени, у мужчин старт соревнований в 15:15. На основе результатов этого раунда лучники разместятся в сетке турнира на выбывание.

Добавим, что Вероника Марченко и Михаил Усач также будут участвовать на Олимпиаде-2024 в смешанных командах.