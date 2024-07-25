Украинские спортсмены узнали своих соперников на Олимпиаде-2024 в настольном теннисе

На Играх-2024 в Париже будут участвовать трое наших игроков в настольном теннисе. Сегодня они узнали своих соперников по результатам жеребьевки.

Ярослав Жмуденко (184-е место мирового рейтинга) в первом круге сыграет против четвертой ракетки мира Фань Чжэньдуна. Китайский спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и двукратным серебряным призером в одиночном разряде. Маргарита Песоцкая (85-я мирового рейтинга) встретится с 36-й ракеткой мира Ораван Парананг из Тайланда. Соломия Братейко (98-я позиция мирового рейтинга) сойдется в противостоянии с Элизабетой Самарой - 43-й ракеткой мира. Румынка является четырехкратной участницей Олимпийских игр и восьмикратной чемпионкой Европы в одиночном и парных разрядах.

Добавим, что соревнования по настольному теннису на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа.