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Украинские спортсмены узнали своих соперников на Олимпиаде-2024 в настольном теннисе

Олимпиада

Об этом сообщает Суспільне Спорт

Украинские спортсмены узнали своих соперников на Олимпиаде-2024 в настольном теннисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На Играх-2024 в Париже будут участвовать трое наших игроков в настольном теннисе. Сегодня они узнали своих соперников по результатам жеребьевки.

Ярослав Жмуденко (184-е место мирового рейтинга) в первом круге сыграет против четвертой ракетки мира Фань Чжэньдуна. Китайский спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и двукратным серебряным призером в одиночном разряде. Маргарита Песоцкая (85-я мирового рейтинга) встретится с 36-й ракеткой мира Ораван Парананг из Тайланда. Соломия Братейко (98-я позиция мирового рейтинга) сойдется в противостоянии с Элизабетой Самарой - 43-й ракеткой мира. Румынка является четырехкратной участницей Олимпийских игр и восьмикратной чемпионкой Европы в одиночном и парных разрядах.

Добавим, что соревнования по настольному теннису на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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