Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный велосипедист отказался от участия в Олимпиаде из-за отсутствия в составе сборной его девушки
Интересные события происходят в словенском велоспорте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После недавнего триумфа Тадея Погачара на веломногодневке "Тур де Франс", словенец в начале этой недели заявил, что не примет участие на Олимпийских играх-2024 в связи с усталостью. Впрочем, это была не единственная причина такого решения спортсмена. Погачар также отметил, что частично на его решение повлияло отсутствие Уршки Жигарт, которая является его девушкой, в олимпийской сборной по велоспорту.
"Это не главная причина, но это точно не помогло. Я думаю, что она заслуживает своего места. Она двукратная национальная чемпионка в шоссейных гонках и гонке на время. Она единственная словенская велогонщица, которая когда-либо попадала в топ-10 на недельных гонках Мирового тура. Она великолепно работала в течение последних двух лет, зарабатывая очки для Словении, и без неё у них не было бы двух мест в [олимпийской] шоссейной гонке. Для меня вишенкой на вершине этого сезона было бы провести действительно хороший август, немного расслабиться, хорошо подготовиться к чемпионату мира, а затем выложиться на полную", - цитирует Тадея Погачара Eurosport.
Добавим, что словенский спортсмен является бронзовым призером Олимпиады в Токио в групповой шоссейной гонке. Он также считался одним из претендентов на медали на играх-2024. Чемпионат мира по шоссейным гонкам состоится в сентябре в Цюрихе.
Популярное сейчас
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024
- ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D
- Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО