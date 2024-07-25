Известный велосипедист отказался от участия в Олимпиаде из-за отсутствия в составе сборной его девушки

После недавнего триумфа Тадея Погачара на веломногодневке "Тур де Франс", словенец в начале этой недели заявил, что не примет участие на Олимпийских играх-2024 в связи с усталостью. Впрочем, это была не единственная причина такого решения спортсмена. Погачар также отметил, что частично на его решение повлияло отсутствие Уршки Жигарт, которая является его девушкой, в олимпийской сборной по велоспорту.

"Это не главная причина, но это точно не помогло. Я думаю, что она заслуживает своего места. Она двукратная национальная чемпионка в шоссейных гонках и гонке на время. Она единственная словенская велогонщица, которая когда-либо попадала в топ-10 на недельных гонках Мирового тура. Она великолепно работала в течение последних двух лет, зарабатывая очки для Словении, и без неё у них не было бы двух мест в [олимпийской] шоссейной гонке. Для меня вишенкой на вершине этого сезона было бы провести действительно хороший август, немного расслабиться, хорошо подготовиться к чемпионату мира, а затем выложиться на полную", - цитирует Тадея Погачара Eurosport.

Добавим, что словенский спортсмен является бронзовым призером Олимпиады в Токио в групповой шоссейной гонке. Он также считался одним из претендентов на медали на играх-2024. Чемпионат мира по шоссейным гонкам состоится в сентябре в Цюрихе.