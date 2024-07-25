Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала сразится с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци в 1/32 финала

Сегодня на Олимпиаде-2024 состоялся посевной раунд среди женщин в стрельбе из лука. В нем также принимала участие наша представительница Вероника Марченко.

64 лучницы проводили по 72 выстрела, где в итоге формируется турнирная таблица. Победитель этого отборочного раунда получал посев непосредственно в турнире. Кроме того, по результатам квалификационных выстрелов формируется посев командных соревнований (суммируются результаты всех спортсменов). Женская квалификация служила частью общего отбора в миксте стрельбе из лука. Очки Вероники Марченко будут добавлены к результату Михаила Усача в мужской квалификации.

Украинская спортсменка с 72 выстрелов получила 657 очков и заняла 25 место в отборочном раунде. Марченко несколько раз смогла попасть в десятку и во внутренний круг, чем обеспечила себе лучший посев на соревнованиях. В 1/32 финала украинка встретится с 19-летней представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Марченко будет соревноваться на этой стадии 1 августа в 12:14 по киевскому времени.