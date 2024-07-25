  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала сразится с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци в 1/32 финала
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала сразится с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци в 1/32 финала

Олимпиада

Об этом сообщает Суспільне Спорт

Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала сразится с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци в 1/32 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на Олимпиаде-2024 состоялся посевной раунд среди женщин в стрельбе из лука. В нем также принимала участие наша представительница Вероника Марченко.

64 лучницы проводили по 72 выстрела, где в итоге формируется турнирная таблица. Победитель этого отборочного раунда получал посев непосредственно в турнире. Кроме того, по результатам квалификационных выстрелов формируется посев командных соревнований (суммируются результаты всех спортсменов). Женская квалификация служила частью общего отбора в миксте стрельбе из лука. Очки Вероники Марченко будут добавлены к результату Михаила Усача в мужской квалификации.

Украинская спортсменка с 72 выстрелов получила 657 очков и заняла 25 место в отборочном раунде. Марченко несколько раз смогла попасть в десятку и во внутренний круг, чем обеспечила себе лучший посев на соревнованиях. В 1/32 финала украинка встретится с 19-летней представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Марченко будет соревноваться на этой стадии 1 августа в 12:14 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
На Олимпиаде установлен мировой рекорд в стрельбе из лука
yellow-arrow
Энди Маррей снялся с одиночного турнира на Олимпиаде-2024
yellow-arrow
Лучница Вероника Марченко о своем 25-м месте в посевном раунде: Мешали эти желания и нервотрепка
Олимпиада-2024 стрельба из лука Вероника Марченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости