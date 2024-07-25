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Лучница Вероника Марченко о своем 25-м месте в посевном раунде: Мешали эти желания и нервотрепка

Олимпиада

Это нормальный результат

Лучница Вероника Марченко о своем 25-м месте в посевном раунде: Мешали эти желания и нервотрепка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня лучница Вероника Марченко заняла 25-е место в квалификации женского одиночного турнира на Олимпийских играх 2024. Выступление украинка завершила с результатом 657 очков. Первой соперницей Вероники Марченко в 1/32 финала будет 19-летняя представительница Китайского Тайбэя Ли Чай Ци.

"Я бы хотела, конечно, лучше. Чтобы было больше уверенности. Хотелось показать лучший результат, но мешали эти желания и нервотрепка по стрельбе. Но в целом - более-менее. 25-е место? Приемлемый [результат], да. Просто хотелось бы лучше", - заявила Вероника Марченко в комментарии для Суспільне Спорт в Париже.

Добавим, что украинка начнет свои соревнования против Ли Чай Ци 1 августа в 12:14 по киевскому времени

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Олимпиада-2024 стрельба из лука Вероника Марченко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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