Лучница Вероника Марченко о своем 25-м месте в посевном раунде: Мешали эти желания и нервотрепка

Сегодня лучница Вероника Марченко заняла 25-е место в квалификации женского одиночного турнира на Олимпийских играх 2024. Выступление украинка завершила с результатом 657 очков. Первой соперницей Вероники Марченко в 1/32 финала будет 19-летняя представительница Китайского Тайбэя Ли Чай Ци.

"Я бы хотела, конечно, лучше. Чтобы было больше уверенности. Хотелось показать лучший результат, но мешали эти желания и нервотрепка по стрельбе. Но в целом - более-менее. 25-е место? Приемлемый [результат], да. Просто хотелось бы лучше", - заявила Вероника Марченко в комментарии для Суспільне Спорт в Париже.

Добавим, что украинка начнет свои соревнования против Ли Чай Ци 1 августа в 12:14 по киевскому времени