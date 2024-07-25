Энди Маррей снялся с одиночного турнира на Олимпиаде-2024

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с одиночного турнира на Олимпийских играх-2024. Причину такого решения британский теннисист объяснил желанием сосредоточиться на соревнованиях в парном разряде, где он выступит вместе с Дэном Эвансом.

"Олимпийские игры были невероятно особенными для меня, и с ними связаны удивительные воспоминания на корте, особенно в Лондоне. Я счастлив, что смогу сделать это еще раз. Это обидно [не играть в одиночном разряде] - я тренировался, чтобы быть готовым играть в обоих, но я становлюсь немного старше, поэтому становится труднее восстанавливаться после травм. У меня закончилось время. Мы с Дэном [Эвансом] взяли на себя обязательства друг перед другом, и именно это будет нашим приоритетом. Это дает команде и нам лучшую возможность получить медаль", - цитирует Энди Маррея BBC.

Напомним, что перед стартом Олимпиады в Париже британец объявил, что эти соревнования станут для него последними в карьере. Энди Маррей является единственным двукратным олимпийским чемпионом в одиночном турнире (2012 и 2016 год). Кроме того, на Играх-2012 он также завоевал "серебро" микста с Лорой Робсон. Британец также трижды выигрывал турниры Большого шлема (US Open-2012, а также Уимблдон в 2013 и 2016 гг.)