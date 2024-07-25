На Олимпиаде установлен мировой рекорд в стрельбе из лука

Корейская спортсменка Си Хён Лим установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже.

Во время квалификации лучнице удалось набрать 694 очка за 72 выстрела. Предыдущим мировым рекордом было достижение её соотечественницы Кан Че Ён (692), которое та установила в 2019 году.

Олимпиада 2024. Стрельба из лука

1. Си Хён Лим

2. Су Хён Нам

3. Сяолэй Ян

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля. Сегодня там состоялась жеребьёвка соревнований по теннису.