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На Олимпиаде установлен мировой рекорд в стрельбе из лука

Олимпиада

Его автором стала корейская лучница

На Олимпиаде установлен мировой рекорд в стрельбе из лука

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Корейская спортсменка Си Хён Лим установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже.

Во время квалификации лучнице удалось набрать 694 очка за 72 выстрела. Предыдущим мировым рекордом было достижение её соотечественницы Кан Че Ён (692), которое та установила в 2019 году.

Олимпиада 2024. Стрельба из лука

1. Си Хён Лим

2. Су Хён Нам

3. Сяолэй Ян

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля. Сегодня там состоялась жеребьёвка соревнований по теннису.

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