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На Олимпиаде установлен мировой рекорд в стрельбе из лука
Его автором стала корейская лучница
фото из свободных источников
Корейская спортсменка Си Хён Лим установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже.
Во время квалификации лучнице удалось набрать 694 очка за 72 выстрела. Предыдущим мировым рекордом было достижение её соотечественницы Кан Че Ён (692), которое та установила в 2019 году.
Олимпиада 2024. Стрельба из лука
1. Си Хён Лим
2. Су Хён Нам
3. Сяолэй Ян
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля. Сегодня там состоялась жеребьёвка соревнований по теннису.
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