Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024

Эстрадные певицы Селин Дион из Канады и американка Леди Гага станут хэдлайнерами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Independent.

По данным источника, знаменитые артистки репетировали совместно песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Отмечается, что Селин Дион выйдет на сцену впервые с 2022 года после отмены мирового турне из-за диагностированного ей синдрома мышечной скованности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30.