Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024
Олимпиада стартует 26 июля
Getty Images / Global Images Ukraine
Эстрадные певицы Селин Дион из Канады и американка Леди Гага станут хэдлайнерами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Independent.
По данным источника, знаменитые артистки репетировали совместно песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Отмечается, что Селин Дион выйдет на сцену впервые с 2022 года после отмены мирового турне из-за диагностированного ей синдрома мышечной скованности.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30.
Популярное сейчас
- Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО