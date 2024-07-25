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Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024

Олимпиада

Олимпиада стартует 26 июля

Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эстрадные певицы Селин Дион из Канады и американка Леди Гага станут хэдлайнерами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Independent.

По данным источника, знаменитые артистки репетировали совместно песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Отмечается, что Селин Дион выйдет на сцену впервые с 2022 года после отмены мирового турне из-за диагностированного ей синдрома мышечной скованности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30.

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