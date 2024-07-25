Олимпиада-2024. Украина покидает смешанный турнир по стрельбе с лука

Сборная Украины по стрельбе из лука покидает смешанный турнир в квалификации на Олимпийских играх-2024.

Участники отбирались в плей-офф по результатам выступлений атлетами в женской и мужской квалификации. Баллы, которые набрали спортсмены в отборах, складывались, а в следующий раунд проходили лучшие 16 команд по сумме баллов.

Украинка Вероника Марченко показала 25-й результат, набрав 657 очков. Еще один представитель нашей страны Михаил Усач набрал 651 очко. Следовательно, в общем списке микст команд Украина заняла 21-е место.

Смешанная стрельба из лука. Квалификация

Республика Корея - 1380

Германия - 1351

США - 1349

...

21. Украина - 1308

Украина второй раз подряд не проходит в плей-офф на Олимпиаде-2024 в миксте по стрельбе из лука.