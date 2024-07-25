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Кэти Ледеки: Спортсмены хотят прозрачности

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Олимпийская чемпионка высказалась о допинге

Кэти Ледеки: Спортсмены хотят прозрачности

olympics.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки высказалась о допинге спортсменов во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Слова спортсменки приводит The Guardian.

Напомним, что накануне Олимпиады-2020 в Токио 23 китайских пловца провалили допинг-тест.

Американская пловчиха заявила, что хочет соревноваться на равных со всеми спортсменами, без использования допинга и запрещенных препаратов.

"Надеюсь, что на этой неделе все будут соревноваться чисто, — сказала Ледеки и добавила: - Однако действительно важно также то, были ли спортсмены чистыми на тренировках. Надеюсь, это так и было. Надеюсь также, что тестирование проводилось по всему миру".

"Спортсмены хотят прозрачности. На данный момент мы здесь, чтобы соревноваться. Мы будем соревноваться с теми, кто стоит рядом с нами. Нам не платят за тестирование, поэтому мы надеемся, что люди придерживаются своих собственных правил", - заявила спортсменка.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.07.2024 в 18:43
Тебе саму скоро на допінгу зловлять
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.07.2024 в 18:43
Тебе саму скоро на допінгу зловлять
Ответить
0
0

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