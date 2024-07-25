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Кэти Ледеки: Спортсмены хотят прозрачности
Олимпийская чемпионка высказалась о допинге
olympics.com
Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки высказалась о допинге спортсменов во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Слова спортсменки приводит The Guardian.
Напомним, что накануне Олимпиады-2020 в Токио 23 китайских пловца провалили допинг-тест.
Американская пловчиха заявила, что хочет соревноваться на равных со всеми спортсменами, без использования допинга и запрещенных препаратов.
"Надеюсь, что на этой неделе все будут соревноваться чисто, — сказала Ледеки и добавила: - Однако действительно важно также то, были ли спортсмены чистыми на тренировках. Надеюсь, это так и было. Надеюсь также, что тестирование проводилось по всему миру".
"Спортсмены хотят прозрачности. На данный момент мы здесь, чтобы соревноваться. Мы будем соревноваться с теми, кто стоит рядом с нами. Нам не платят за тестирование, поэтому мы надеемся, что люди придерживаются своих собственных правил", - заявила спортсменка.
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