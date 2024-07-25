Кэти Ледеки: Спортсмены хотят прозрачности

Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки высказалась о допинге спортсменов во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Слова спортсменки приводит The Guardian.

Напомним, что накануне Олимпиады-2020 в Токио 23 китайских пловца провалили допинг-тест.

Американская пловчиха заявила, что хочет соревноваться на равных со всеми спортсменами, без использования допинга и запрещенных препаратов.

"Надеюсь, что на этой неделе все будут соревноваться чисто, — сказала Ледеки и добавила: - Однако действительно важно также то, были ли спортсмены чистыми на тренировках. Надеюсь, это так и было. Надеюсь также, что тестирование проводилось по всему миру".

"Спортсмены хотят прозрачности. На данный момент мы здесь, чтобы соревноваться. Мы будем соревноваться с теми, кто стоит рядом с нами. Нам не платят за тестирование, поэтому мы надеемся, что люди придерживаются своих собственных правил", - заявила спортсменка.