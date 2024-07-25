Определился второй знаменосец сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Украинский пловец Михаил Романчук станет вторым знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2024 в Париже.

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже сохранили традицию, начатую на Играх 2020 года в Токио.

Таким образом Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины.

Напомним, что первым украинский флаг на Олимпийских Играх нес фигурист Виктор Петренко. Произошло это на зимней Олимпиаде в 1994 году.

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Сама же церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля, в 21:00 по киевскому времени.