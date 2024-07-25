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Определился второй знаменосец сборной Украины на Олимпиаде в Париже
Ранее стало известно, что Элина Свитолина будет нести флаг
Фото: 24 канал
Украинский пловец Михаил Романчук станет вторым знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2024 в Париже.
Организаторы Олимпиады-2024 в Париже сохранили традицию, начатую на Играх 2020 года в Токио.
Таким образом Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины.
Напомним, что первым украинский флаг на Олимпийских Играх нес фигурист Виктор Петренко. Произошло это на зимней Олимпиаде в 1994 году.
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Сама же церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля, в 21:00 по киевскому времени.
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