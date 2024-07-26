Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Надаля не уверен в участии испанца на ОИ-2024
Испанец отменил две тренировки
Карлос Мойя, тренер 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, не гарантирует участие своего подопечного на Олимпийских играх в Париже.
"Не могу сказать наверняка, будет ли Надаль играть. Мы хотим дать ему 48 часов, чтобы увидеть, как он поправляется и как он восстанавливается, и если всё в порядке и всё идёт хорошо, то в субботу он выйдет", — приводит слова Мойи Relevo.
Ранее Надаль отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля. Испанец почувствовал боль в бедре на одном из предыдущих занятий.
Популярное сейчас
- ЛЕ. Польша наконец-то тормозит в Таблице коэффициентов, Шериф Гуры снова проиграл, Аякс дожал нашего конкурента
- ЛК. Мельник помог Фехервару победить, Шахов, Радченко и Дедечко проигрывают безнадежно
- Всем спасибо, все довольны. Юношеское Евро-2024. Украина - Франция 0:1
- Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО