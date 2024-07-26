Тренер Надаля не уверен в участии испанца на ОИ-2024

Карлос Мойя, тренер 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, не гарантирует участие своего подопечного на Олимпийских играх в Париже.

"Не могу сказать наверняка, будет ли Надаль играть. Мы хотим дать ему 48 часов, чтобы увидеть, как он поправляется и как он восстанавливается, и если всё в порядке и всё идёт хорошо, то в субботу он выйдет", — приводит слова Мойи Relevo.

Ранее Надаль отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля. Испанец почувствовал боль в бедре на одном из предыдущих занятий.