Перед официальным открытием Олимпиады-2024 произошел скандал с участием представителей женской сборной Канады по футболу. Во время тренировок новозеландских футболисток над полем заметили дрон, где позже выяснилось, что им управлял "неаккредитованный аналитик" Канады Джозеф Ломбарди. После инцидента он был отстранен вместе с ассистенткой главного тренера Жасмин Мандер, которая получила отчет на основании предоставленной информации. Руководитель сборной "кенакс" Беверли Пристмен перед игрой с Новой Зеландией отказалась руководить командой после инцидента, взяв вину на себя. Теперь появились новые подробности относительно этой ситуации.

Сообщается, что Беверли Пристмен отстранили от должности главного тренера олимпийской сборной, а также от работы футбольной федерацией страны. Представители федерации пошли на такой шаг, поскольку они получили дополнительную информацию о предварительном использовании беспилотников против соперников накануне Олимпиады-2024. Пристмен будет отстранена до конца Игр, пока будет продолжаться "независимая внешняя проверка". В четверг французский суд заявил, что Джозеф Ломбарди был приговорен к восьми месяцам условного заключения после того, как признал себя виновным в управлении дроном в городской зоне без лицензии. Кроме того, ФИФА также открыла собственное дисциплинарное производство против Пристмен, Ломбарди и Мандер. Ассистент тренера Энди Спенс будет исполнять обязанности главного тренера "кенакс" до конца Игр-2024.

Добавим, что вчера женская сборная Канады переиграла Новую Зеландию со счетом 2:1.