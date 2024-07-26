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Сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр в Париже
Прямую трансляцию можно будет увидеть на всех платформах Суспільного
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 июля в Париже официально стартует летняя Олимпиада-2024. Впервые в истории церемония открытия Игр состоится не на стадионе, поэтому организаторы решили провести ее в центре столицы Франции с помощью главной реки города Сены.
Участие в сегодняшнем мероприятии примут более 10 тысяч спортсменов, где делегации каждой страны будут плыть на лодках по реке. Украина также будет представлена на церемонии открытия Олимпиады-2024, а знаменосцами от нашей сборной будут теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук (оба - медалисты предыдущих Игр в Токио).
Трансляция этого мероприятия начнется в 20:00. Прямая трансляция будет происходить на Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільного и телеканале Перший. Сама церемония открытия Олимпиады-2024 начнется в 20:30 по киевскому времени, которая продлится не менее трех часов.
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