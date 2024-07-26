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Одного из футболистов молодежной сборной Аргентины ограбили на тренировочной базе

Олимпиада

Предварительная сумма ущерба составляет 50 тысяч евро

Одного из футболистов молодежной сборной Аргентины ограбили на тренировочной базе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник, 23 июля, в раздевалке в районе Сент-Этьен, где Аргентина играла с Марокко в матче-открытии на Олимпиаде-2024, ограбили игрока аргентинской футбольной команды. Как сообщает BFMTV, истец уже провел первичную оценку ущерба: по его оценке, ювелирные изделия стоят 50 000 евро.

Известно, что на месте кражи не было обнаружено никакого взлома или вторжения. На данный момент расчет ущерба основывается исключительно на заявлении заявителя. Прокурор Лиона Тьерри Дран подтвердил BFMTV, что получил жалобу потерпевшего. Дело передали в прокуратуру Сент-Этьена, которая имеет юрисдикцию над этим делом. После матча между Марокко и Аргентиной в среду аргентинский тренер заявил, что он разочарован кражей, которая произошла с его игроком.

"Вчера (во вторник) воры ворвались на нашу тренировочную базу, и нас ограбили. Украли вещи Тьяго Альмады, часы и некоторые ювелирные украшения. Они просят у нас аккредитацию и удостоверение личности для всего, но такие вещи случаются", - добавил Хавьер Маскерано.

Напомним, что матч между сборными Аргентины и Марокко на Олимпиаде-2024 завершился победой африканской команды со счетом 1:2. Украина следующий свой поединок на этих соревнованиях сыграет завтра в 18:00 по киевскому времени против Марокко.

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Источник:
BFMTV
Опубликовал: Александр Гресь
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