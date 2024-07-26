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Определились соперники украинских боксеров на Олимпиаде-2024
Одним из них будет уроженец Соледара
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх-2024 в Париже Украину представят трое спортсменов в боксе. По итогам жеребьевки определилась сетка соревнований.
Так, серебряный олимпийский призер в Токио Александр Хижняк в 1/8 финала в весе до 80 кг будет соревноваться с уроженцем Соледара Филиппом Акиловым, который выступает за сборную Венгрии. Для чемпиона Украины по боксу среди студентов Филиппа Акилова это будет дебютная Олимпиада. Дмитрий Ловчинский также на этой стадии соревнований в весе до 92 кг встретится с австралийцем Теремоаном Теремоаном. Также Айдер Абдураимов в 1/8 финала до 57 кг сразится с болгарским спортсменом Хавьером Ибаньесом Диасом.
Добавим, что соревнования по боксу на Олимпиаде-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа.
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