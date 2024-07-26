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Мэтт Доусон об ампутации части пальца для участия на Олимпиаде-2024: Если бы это была цена, которую я должен был заплатить, я бы так и сделал

Олимпиада

Для австралийского хоккеиста на траве это может быть последняя Олимпиада в карьере

Мэтт Доусон об ампутации части пальца для участия на Олимпиаде-2024: Если бы это была цена, которую я должен был заплатить, я бы так и сделал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэтт Доусон серьезно сломал палец на правой руке во время тренировки команды в Перте две недели назад, и восстановление после операции заняло бы месяцы. Поэтому 30-летний спортсмен решил ампутировать палец по косточку, чтобы принять участие в своей третьей Олимпиаде, шокировав своих товарищей по команде и тренера. Мэтт Доусон рассказал журналистам, что перелом был настолько сильным, что он потерял сознание, когда увидел свой палец в раздевалке. Он подумал, что его олимпийская мечта закончилась, впрочем, спортсмен обратился к пластическому хирургу, который ему позже ампутировал палец, отметив, что австралиец может вернуться к игре уже через десять дней.

"Я, безусловно, ближе к концу своей карьеры, чем к ее началу. Кто знает, возможно, это будет моя последняя [Олимпиада], и если я чувствовал, что все еще могу выступать на самом высоком уровне, то именно это я и собирался сделать. Если бы это была цена, которую я должен был заплатить, я бы так и сделал" - сказал Мэтт Доусон в интервью подкасту Parlez Vous Hockey, которое цитирует BBC. Капитан сборной Австралии по хоккею на траве Аран Залевски сказал, что это решение вызвало шок в команде, но они поддержали Доусона.

"Мы не знали, что и думать, а потом услышали, что он пошел в больницу и отрезал себе палец, что было довольно интересно, потому что я знаю, что люди отдали бы руку, ногу и даже маленький кусочек пальца, чтобы иногда быть здесь. Когда ты всю жизнь выбираешь и жертвуешь собой, чтобы приехать и соревноваться на самом высоком уровне, я думаю, что для него это было легкое решение", - заявил Аран Залевский.

Добавим, что Мэтт Доусон со своей сборной выигрывал серебро на Олимпиаде в Токио. Соревнования по хоккею на траве на Играх-2024 состоятся с 27 июля по 9 августа.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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