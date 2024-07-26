Названа стоимость золотой медали на ОИ в Париже

Приблизительная стоимость золотой медали на Олимпийских играх — 2024, по расчётам датской компании Saxo Group составила около $ 1 тыс.

Стоимость медалей, которые будут вручать за первое и второе места спортсменам по результатам соревнований на Олимпиаде в Париже, возросла по сравнению с Играми в Токио в 2021 году.

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Самый ощутимый прирост стоимости наблюдается у золотых медалей: с $ 763 на Играх в Токио до $ 935 в Париже. Выросли в цене и серебряные награды — с $415 до $473. Обесценились лишь бронзовые медали — с $4,1 до $3,9.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа.