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Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже почти вдвое превысил запланированный
Соревнования в стартуют уже сегодня
paris2024.org
Стоимость Олимпийских игр — 2024 в Париже оценили в € 11 млрд.
Сумма, выделенная на проведение соревнований, почти вдвое превышает изначально запланированный бюджет, пишет Ouest-France.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится сегодня, 26 июля. Начало — в 20:30 по киевскому времени.
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