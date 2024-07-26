  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже почти вдвое превысил запланированный
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже почти вдвое превысил запланированный

Олимпиада
Обновлено

Соревнования в стартуют уже сегодня

Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже почти вдвое превысил запланированный

paris2024.org

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стоимость Олимпийских игр — 2024 в Париже оценили в € 11 млрд.

Сумма, выделенная на проведение соревнований, почти вдвое превышает изначально запланированный бюджет, пишет Ouest-France.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится сегодня, 26 июля. Начало — в 20:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Названа стоимость золотой медали на ОИ в Париже
yellow-arrow
Во Франции масштабный сбой на ж/д в день старта Олимпиады: власти говорят о диверсии
yellow-arrow
Мэтт Доусон об ампутации части пальца для участия на Олимпиаде-2024: Если бы это была цена, которую я должен был заплатить, я бы так и сделал
Олимпийские игры 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости