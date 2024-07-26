Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Для нас большая гордость иметь такую возможность нести флаг
Олимпийские игры стартуют 26 июля
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне старта Олимпийских игр в Париже рассказала, что очень гордится тем, что именно она будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады.
"Это большая гордость для нас, иметь такую возможность нести флаг. Надеюсь, это будет напоминать всем о том, что происходит у нас в стране. Это большая честь".
Напомним, что Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже будут представлять 140 спортсменов и спортсменок.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение
- Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн