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Свитолина: Для нас большая гордость иметь такую возможность нести флаг

Олимпиада
Обновлено

Олимпийские игры стартуют 26 июля

Свитолина: Для нас большая гордость иметь такую возможность нести флаг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне старта Олимпийских игр в Париже рассказала, что очень гордится тем, что именно она будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады.

"Это большая гордость для нас, иметь такую возможность нести флаг. Надеюсь, это будет напоминать всем о том, что происходит у нас в стране. Это большая честь".

Напомним, что Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже будут представлять 140 спортсменов и спортсменок.

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Элина Свитолина
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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