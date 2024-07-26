Свитолина: Для нас большая гордость иметь такую возможность нести флаг

Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне старта Олимпийских игр в Париже рассказала, что очень гордится тем, что именно она будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады.

"Это большая гордость для нас, иметь такую возможность нести флаг. Надеюсь, это будет напоминать всем о том, что происходит у нас в стране. Это большая честь".

Напомним, что Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже будут представлять 140 спортсменов и спортсменок.