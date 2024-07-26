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Романчук: Мы приехали показывать и говорить об Украине

Олимпиада

Спортсмен дал короткий комментарий перед тем, как сесть в лодку для участия в церемонии открытия на Олимпийских играх-2024

Романчук: Мы приехали показывать и говорить об Украине

фото - odessa-journal.com

Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук высказался об открытии Олимпийских игр в Париже, где он вместе с Элиной Свитолиной несет флаг Украины.

"Мы, как спортсмены, приехали показывать и говорить об Украине, что происходит в стране, что война продолжается. И во время такой Олимпиады для меня большая честь и гордость нести флаг и быть знаменосцем".

Напомним, что Олимпиада-2024 стартует 26 июля и закончится 11 августа.

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Свитолина: Для нас большая гордость иметь такую возможность нести флаг
Михаил Романчук
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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