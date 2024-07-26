Романчук: Мы приехали показывать и говорить об Украине

Украинский пловец Михаил Романчук высказался об открытии Олимпийских игр в Париже, где он вместе с Элиной Свитолиной несет флаг Украины.

"Мы, как спортсмены, приехали показывать и говорить об Украине, что происходит в стране, что война продолжается. И во время такой Олимпиады для меня большая честь и гордость нести флаг и быть знаменосцем".