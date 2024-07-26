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ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Олимпиада продлится до 11 августа
Украинская теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук "пронесли" флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Делегация сборной Украины проплыла по реке Сена, как и остальные 84 лодки с другими командами.
Стоит отметить, что это первая церемония, которую проводят не на стадионе, а на воде.
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oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 23:41
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