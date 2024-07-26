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ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Олимпиада
Обновлено

Олимпиада продлится до 11 августа

ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук "пронесли" флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Делегация сборной Украины проплыла по реке Сена, как и остальные 84 лодки с другими командами.

Стоит отметить, что это первая церемония, которую проводят не на стадионе, а на воде.

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Элина Свитолина Михаил Романчук
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 23:41
Пронесли??? Редакция вообще открытие олимпиады хоть одним глазом видело?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 23:41
Пронесли??? Редакция вообще открытие олимпиады хоть одним глазом видело?
Ответить
0
0

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