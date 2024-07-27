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Олимпиада-2024. День 1. Расписание соревнований и выступлений украинцев
Олимпийские игры-2024 День 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 июля, уже официально начинаются Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция). После помпезной
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Вашему вниманию расписание соревнований на 27 июля (с участием украинцев):
11:00. Дзюдо, до 60 кг, первый раунд: Дильшот Халматов
11:30. Пулевая стрельба, пистолет, 10 м, квалификация: Павел Коростылев, Виктор Банькин
12:00. Прыжки в воду, синхронные прыжки, 3-метровый трамплин, финал: Виктория Кесарь, Анна Письменская
12:15. Фехтование, личное первенство, шпага, 1/16 финала: Влада Харькова
12:40. Фехтование, личное первенство, шпага, 1/16 финала: Елена Кривицкая
13:00. Теннис, одиночный турнир, первый круг: Ангелина Калинина (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды)
13:05. Фехтование, личное первенство, шпага, 1/16 финала: Джоан Фейби Бежура
13:30. Пулевая стрельба, пистолет, 10 м, квалификация: Елена Костевич
13:50. Академическая гребля, парные четверки, первый квалификационный заезд: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова
14:30. Теннис одиночный турнир, первый круг: Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Пигосси (Бразилия)
15:30. Велоспорт, шоссейный велоспорт, гонка с раздельным временем, финал: Юлия Бирюкова
16:00. Теннис, одиночный турнир, первый круг: Марта Костюк (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан)
16:00. Теннис, парный турнир, первый круг: Людмила Киченок/Надежда Киченок — Синь Ю Ван/Сайсай Чжэн
16:30. Спортивная гимнастика, субдивизион №2, квалификация: Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах
17:00. Гребной слалом, байдарка-одиночка, первый заезд: Виктория Ус
17:00. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг, финальные схватки (Дильшот Халматов – при условии выхода)
18:00. Футбол, второй тур: Украина - Марокко
19:10. Гребной слалом, байдарка-одиночка, второй заезд: Виктория Ус
21:00. Настольный теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Саломея Братейко
22:30. Фехтование. Женщины, личное первенство, шпага, матч за "золото" (Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая – при условии выхода)
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