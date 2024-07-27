Бах: В мире, где продолжаются войны и конфликты, именно благодаря Олимпиаде мы можем собраться

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил спортивный мир с началом Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

"В мире, где продолжаются войны и конфликты, именно благодаря солидарности мы можем собраться сегодня вечером, объединив спортсменов 206 НОК и олимпийскую команду беженцев МОК.

Поздравляем лучших спортсменов мира, поздравляем олимпийцев" – цитирует слова Баха канал Суспільне Спорт.

Расписание соревнований День 1 Олимпиада-2024