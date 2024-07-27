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Бах: В мире, где продолжаются войны и конфликты, именно благодаря Олимпиаде мы можем собраться
На этих соревнованиях присутствует 31 кусок дерьма
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил спортивный мир с началом Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).
"В мире, где продолжаются войны и конфликты, именно благодаря солидарности мы можем собраться сегодня вечером, объединив спортсменов 206 НОК и олимпийскую команду беженцев МОК.
Поздравляем лучших спортсменов мира, поздравляем олимпийцев" – цитирует слова Баха канал Суспільне Спорт.
Напомним, что на главных соревнованиях четырехлетия присутствует 31 так называемый "нейтральный" спортсмен. Их список можно посмотреть
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