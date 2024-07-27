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Харлан показала яркое фото из церемонии открытия Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Наша гордость

Харлан показала яркое фото из церемонии открытия Олимпиады-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками ярким фото. Наша спортсменка вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной и пловцем Михаилом Романчуком приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Примечательно, что проливной дождь внес свои коррективы в шоу. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала яркое фото из церемонии открытия Олимпиады-2024 - изображение 1

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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Ольга Харлан Украина (Олимпиада-2024)
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 10:40
Шота все не очень получились
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 10:40
Шота все не очень получились
Ответить
0
0

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