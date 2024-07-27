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Харлан показала яркое фото из церемонии открытия Олимпиады-2024
Наша гордость
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками ярким фото. Наша спортсменка вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной и пловцем Михаилом Романчуком приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Примечательно, что проливной дождь внес свои коррективы в шоу. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
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