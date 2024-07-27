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Середа: К Олимпиаде было готовиться довольно сложно

Олимпиада
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Удачи на соревнованиях

Середа: К Олимпиаде было готовиться довольно сложно

Фото: TCH

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский прыгун в воду Алексей Середа поделился своими ожиданиями от Олимпийских игр-2024. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"К Олимпийским играм было готовиться довольно сложно: постоянные воздушные тревоги, ходить в бомбоубежище, прятаться, потом снова разминаться. Было очень тяжело, но я здесь благодаря вооруженным силам Украины. Благодаря ребятам, защищающим нашу страну, мы имеем возможность тренироваться и представлять Украину на Олимпийских играх.

Конечно, не могу сказать, что я спокоен – постоянно волнуюсь за своего папу, который сейчас находится в Николаеве и служит в Национальной Гвардии Украины. Постоянное волнение за него и, конечно, за Олимпийские игры. Это огромный стресс для нас, самый важный старт в моей жизни, и я буду делать все возможное, чтобы показать лучший результат" – сказал Алексей.

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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Алексей Середа Украина (Олимпиада-2024)
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