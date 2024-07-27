Олимпиада
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Романчук: Очень счастлив быть здесь в Париже и представлять свою Украину. Фото
Удачи Михаил
Украинский пловец Михаил Романчук поделился своими ожиданиями от Олимпиады-2024 и рассказал об эмоциях от церемонии открытия главных игр четырехлетия в Париже (Франция), где наш спортсмен вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной несли
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