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Первый украинский спортсмен стартовал с победы на Олимпиаде-2024
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Украинский дзюдоист Дильшот Халматов с победы стартовал на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
Наш спортсмен в поединке 1/16 финала победил представителя Узбекистана Достона Рузиева. Счет схватки 1-0 в пользу украинца. Дильшот выступает в категории до 60 кг.
В следующем поединке соперником нашего соотечественника станет Элдос Сметов из Казахстана.
Напомним, что Халматов - вице-чемпион Европы-2023.
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