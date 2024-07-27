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Дзюдо. Халматов уступил в поединке 1/8 Олимпийских игр-2024
К сожалению, украинец проиграл
Украинский дзюдоист Дильшот Халматов проиграл в поединке 1/8 финала на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
Наш спортсмен уступил представителю Казахстана, двукратному призеру Олимпиад Элдосу Сметову. Счет схватки 1-0 в пользу соперника украинца. Дильшот выступает в категории до 60 кг.
Напомним, что Халматов - вице-чемпион Европы-2023.
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