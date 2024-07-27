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На Олимпиаде-2024 разыгран первый комплект наград
Китай завоевал золото
paris2024.org
Сборная Китая по стрельбе из винтовки 10 метров (микст) завоевала первое золото на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
Команда из "поднебесной" в решающей схватке победила команду Южной Кореи. Счет встречи 16-12. Бронзовую награду получили представители Казахстана.
Таким образом, Китай пока возглавляет медальный зачет Игр. Ранее украинский дзюдоист Халматов
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