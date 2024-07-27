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На Олимпиаде-2024 разыгран первый комплект наград

Олимпиада

Китай завоевал золото

На Олимпиаде-2024 разыгран первый комплект наград

paris2024.org

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Китая по стрельбе из винтовки 10 метров (микст) завоевала первое золото на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Команда из "поднебесной" в решающей схватке победила команду Южной Кореи. Счет встречи 16-12. Бронзовую награду получили представители Казахстана.

Таким образом, Китай пока возглавляет медальный зачет Игр. Ранее украинский дзюдоист Халматов проиграл в матче 1/8 финала.

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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