Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синхронные прыжки в воду. Украинская пара Кесарь-Писменская заняла 7 место в финале Олимпиады-2024
Не самый лучший результат от украинок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский дуэт Виктория Кесарь и Анна Писменская заняли 7-ю позицию в финале Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).
Украинки в дисциплине "прыжки в воду, синхронные прыжки, 3-метровый трамплин" показали результат 251,37 балла (7,20; 16,20; 36,00; 61,11; 86,31).
Золото завоевали представительницы Китая (337,68), серебро у американок (314,64), а ТОП-3 замкнули спортсменки из Великобритании (302,28).
Напомним, ранее Китай
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Левый Берег и Минай в финале Турнира четырех, Скрипник подал в отставку. Главные новости за 26 июля
- Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца
- Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн