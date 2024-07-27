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Синхронные прыжки в воду. Украинская пара Кесарь-Писменская заняла 7 место в финале Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Не самый лучший результат от украинок

Синхронные прыжки в воду. Украинская пара Кесарь-Писменская заняла 7 место в финале Олимпиады-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Анна Писменская заняли 7-ю позицию в финале Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Украинки в дисциплине "прыжки в воду, синхронные прыжки, 3-метровый трамплин" показали результат 251,37 балла (7,20; 16,20; 36,00; 61,11; 86,31).

Золото завоевали представительницы Китая (337,68), серебро у американок (314,64), а ТОП-3 замкнули спортсменки из Великобритании (302,28).

Напомним, ранее Китай завоевал первое золото на Олимпиаде-2024.

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