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Пулевая стрельба. Украинцы Коростылев и Банькив не вышли в финал Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Без борьбы за медали

Пулевая стрельба. Украинцы Коростылев и Банькив не вышли в финал Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены Павел Коростылев и Виктор Банькив не сумели выйти в финал Олимпийских игр-2024.

В дисциплине "пулевая стрельба, пистолет, 10 метров" наши спортсмены в квалификации не сумели попасть в ТОП-8 (которые и будут бороться за награды). Виктор занял 11 место (576), а Павел – 12 позицию (576).

Напомним, что ранее украинская пара Кесарь-Писменская заняла 7 место в финале Олимпиады-2024.

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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