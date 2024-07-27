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Пулевая стрельба. Украинцы Коростылев и Банькив не вышли в финал Олимпиады-2024
Без борьбы за медали
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские спортсмены Павел Коростылев и Виктор Банькив не сумели выйти в финал Олимпийских игр-2024.
В дисциплине "пулевая стрельба, пистолет, 10 метров" наши спортсмены в квалификации не сумели попасть в ТОП-8 (которые и будут бороться за награды). Виктор занял 11 место (576), а Павел – 12 позицию (576).
Напомним, что ранее украинская пара Кесарь-Писменская
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