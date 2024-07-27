Фехтование на шпагах. Две украинки – в 1/16 финала Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица, 26 номер мирового рейтинга Влада Харькова успешно стартовала на Олимпиаде-2024. В первом матче на соревнованиях (стадия 1/32) наша спортсменка одолела представительницу США Гуччи Винсенте Маргарити, которая в мире на 13 месте.

Счет встречи 15-6 в пользу украинки. В следующем раунде Влада встретится с японкой Михо Йошимурой (FIE №43).

Другая украинка Елена Кривицкая (FIE №33) в своем матче 1/32 финала в дополнительное время победила представительницу Кении Алехандру Ндоло (FIE №10). Счет матча 13-12 в пользу Кривицкой. В следующем раунде Елена встретится с канадкой Руен Ксиао (FIE №34).

Единственной украинкой, не сумевшей преодолеть первый раунд соревнований, стала Джоан Фейби Беджура (FIE №42). В поединке 1/32 финала она проиграла шестому номеру мирового рейтинга французской спортсменке Ариан Марло-Бреттон.

Счет матча 14-13 в пользу хозяйки соревнований. За 19 секунд до завершения основного времени у украинки было преимущество в 2 укола, однако она не смогла его удержать.

Матчи 1/16 финала начнутся сегодня, в 15.10 по киевскому времени.