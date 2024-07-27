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Академическая гребля. Украинская женская четверка – в финале Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Желаем удачи в борьбе за медали

Академическая гребля. Украинская женская четверка – в финале Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по академической гребле (парные четверки) вышла в финал Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Наши девушки в своем заплыве на дистанции в 2 километра заняли вторую позицию, пропустив вперед только команду Нидерландов (6.17,12). Время украинок – 6:20,09.

Состав команды: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова.

Отметим, что команда Китая (являющаяся действующими чемпионками) заняла лишь третье место (6.22,29) и в финал не вышла.

Из другой группы квалифицировались Великобритания (6.13,35) и Германия (6.15,28).

Финал пройдет 31 августа, трансляция – Суспільне Спорт.

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