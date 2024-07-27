Стрельба из пневматического пистолета. Костевич не квалифицировалась в финал Олимпиады-2024

Украинская спортсменка Елена Костевич не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "стрельба из пневматического пистолета 10 г." заняла 19 позицию.

В финал вышли 8 лучших спортсменок.

Напомним, что Костевич является чемпионкой Олимпиады-2004, она завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012 и одну бронзу в Токио-2020.

Елена продолжит соревнование в другой дисциплине 2 августа.