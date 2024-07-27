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Костевич установила исторический национальный рекорд на Олимпиаде-2024

Олимпиада
Обновлено

Елена просто легенда

Костевич установила исторический национальный рекорд на Олимпиаде-2024

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Елена Костевич установила новый национальный рекорд на Олимпийских играх-2024. Спортсменка стала первой представительницей нашего государства, выступившей на главных соревнованиях четырехлетия шесть раз. Украинка стартовала с Олимпиады-2004.

Пять раз на Олимпиадах выступали Олег Лыков, Максим Оберемко, Андрей Дериземля, Валентина Шевченко, Наталья Фокина-Семенова, Александр Абраменко, Валентина Семеренко.

Напомним, что Костевич является чемпионкой Олимпиады-2004, она завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012 и одну бронзу в Токио-2020.

Отметим, что украинка еще выступит на Олимпиаде-2024, Елена продолжит соревнование в другой дисциплине 2 августа.

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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