Марта Костюк получила новую соперницу в день начала Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) сегодня, 27 июля, стартует на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом матче на главных соревнованиях четырехлетия наша спортсменка должна была сыграть против Юлии Путинцевой (WTA №30).

Однако в день начала Олимпиады казашка снялась с розыгрыша. Вместо нее на матч против Марты выйдет представительница Новой Зеландии Лулу Сан (WTA №55). Матч должен состояться на седьмом корте, однако из-за дождя старт большинства поединков отложен.