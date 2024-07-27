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Марта Костюк получила новую соперницу в день начала Олимпиады-2024

Олимпиада
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Марта Костюк получила новую соперницу в день начала Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) сегодня, 27 июля, стартует на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом матче на главных соревнованиях четырехлетия наша спортсменка должна была сыграть против Юлии Путинцевой (WTA №30).

Однако в день начала Олимпиады казашка снялась с розыгрыша. Вместо нее на матч против Марты выйдет представительница Новой Зеландии Лулу Сан (WTA №55). Матч должен состояться на седьмом корте, однако из-за дождя старт большинства поединков отложен.

Расписание соревнований с участием украинцев в День 1 Олимпийских игр-2024

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