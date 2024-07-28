Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

Сегодня, 28 июля, лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревноваться на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) в квалификационных и медальных столкновениях. Нашим болельщикам тоже будет за кого держать кулаки.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 28 июля (с участием украинцев):

10:30. Спортивная гимнастика, субдивизион №1, квалификация: Анна Лащевская

11:00. Дзюдо, до 66 кг, 1/16 финала: Богдан Ядов

12:15. Пулевая стрельба, винтовка, 10 м, квалификация: Сергей Кулиш

12:30. Настольный теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Маргарита Писоцкая (Украина) - Ораван Парананг (Таиланд)

12:43. Плавание, 100 м, спина, квалификация: Александр Желтяков

13:00. Академическая гребля, легкие парные двойки, третий квалификационный заезд: Игорь Хмара, Станислав Ковалев

14:30. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Элина Свитолина (Украина) - Моюка Учиджима (Япония)

15:10. Велоспорт, кросс-кантри, маунтенбайк, финал: Яна Беломоина

15:50. Бадминтон, групповой этап, первый тур: Полина Бугрова (Украина) - Григория Тунджунг (Индонезия)

16:00. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Марта Костюк (Украина) - Лулу Сан (Новая Зеландия)

16:30. Гребной слалом, байдарка, полуфинал: Виктория Усс

17:00. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг, финальные схватки (Богдан Ядов – в случае выхода)

17:30. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Ангелина Калинина (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды)

18:45. Гребной слалом, женщины, байдарка, финал (Виктория Усс – в случае выхода)

19:00. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Пигосси (Бразилия)