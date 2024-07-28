Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев
Олимпийские игры-2024 День 2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 июля, лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревноваться на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) в квалификационных и медальных столкновениях. Нашим болельщикам тоже будет за кого держать кулаки.
Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Вашему вниманию расписание соревнований на 28 июля (с участием украинцев):
10:30. Спортивная гимнастика, субдивизион №1, квалификация: Анна Лащевская
11:00. Дзюдо, до 66 кг, 1/16 финала: Богдан Ядов
12:15. Пулевая стрельба, винтовка, 10 м, квалификация: Сергей Кулиш
12:30. Настольный теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Маргарита Писоцкая (Украина) - Ораван Парананг (Таиланд)
12:43. Плавание, 100 м, спина, квалификация: Александр Желтяков
13:00. Академическая гребля, легкие парные двойки, третий квалификационный заезд: Игорь Хмара, Станислав Ковалев
14:30. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Элина Свитолина (Украина) - Моюка Учиджима (Япония)
15:10. Велоспорт, кросс-кантри, маунтенбайк, финал: Яна Беломоина
15:50. Бадминтон, групповой этап, первый тур: Полина Бугрова (Украина) - Григория Тунджунг (Индонезия)
16:00. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Марта Костюк (Украина) - Лулу Сан (Новая Зеландия)
16:30. Гребной слалом, байдарка, полуфинал: Виктория Усс
17:00. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг, финальные схватки (Богдан Ядов – в случае выхода)
17:30. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Ангелина Калинина (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды)
18:45. Гребной слалом, женщины, байдарка, финал (Виктория Усс – в случае выхода)
19:00. Теннис, одиночный турнир, 1/32 финала: Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Пигосси (Бразилия)
22:32. Плавание, мужчины, 100 м, спина, полуфинал (Александр Желтяков – в случае выхода)
Популярное сейчас
- Олимпиада. Украина – Марокко 2:1. Видео голов и обзор матча
- Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Карпаты завершили подготовительные сборы победой в спарринге
- Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО