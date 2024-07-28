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Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото

Олимпиада
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Легендарный итальянец

Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила своего любимого, итальянца Луиджи Самеле с завоеванием бронзовой награды на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото - изображение 1

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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Ольга Харлан
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