Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото
Легендарный итальянец
Фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила своего любимого, итальянца Луиджи Самеле с завоеванием бронзовой награды на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий
- Олимпиада. Украина – Марокко 2:1. Видео голов и обзор матча
- Другая трактовка Регламента. Сайт ФИФА ставит Украину на второе место группы. Объяснение
- ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было?
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн