Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила своего любимого, итальянца Луиджи Самеле с завоеванием бронзовой награды на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев