Ротань – об удалении Салюка: Арбитры должны ограничиваться пенальти

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных в матче против Марокко.

“Нужно отдать должное нашим ребятам, которые хорошо настроились. Даже когда они остались в меньшинстве — стремились к результату, бились за него. Хочу поздравить всех с первой победой Украины на Олимпийских играх.

У нас есть последний матч в группе, где мы не должны смотреть, против кого играем. Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме Марокко, будем играть с позиции силы.

Что касается удаления Салюка... Это двойное наказание. Полагаю, что арбитры должны ограничиваться пенальти. Впрочем, нужно не обращать внимания на все, что касается судейства, нужно смотреть на себя и свою игру.

Самое главное сейчас – восстановиться. Мы должны подойти в супернастроении, достать все оставшиеся эмоции на этот матч. Этот маленький финал будет решать судьбу прохода дальше”, – сказал Ротань.