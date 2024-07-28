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Ротань – об удалении Салюка: Арбитры должны ограничиваться пенальти

Олимпиада

А не давать двойное наказание

Ротань – об удалении Салюка: Арбитры должны ограничиваться пенальти

УАФ

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных в матче против Марокко.

“Нужно отдать должное нашим ребятам, которые хорошо настроились. Даже когда они остались в меньшинстве — стремились к результату, бились за него. Хочу поздравить всех с первой победой Украины на Олимпийских играх.

У нас есть последний матч в группе, где мы не должны смотреть, против кого играем. Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме Марокко, будем играть с позиции силы.

Что касается удаления Салюка... Это двойное наказание. Полагаю, что арбитры должны ограничиваться пенальти. Впрочем, нужно не обращать внимания на все, что касается судейства, нужно смотреть на себя и свою игру.

Самое главное сейчас – восстановиться. Мы должны подойти в супернастроении, достать все оставшиеся эмоции на этот матч. Этот маленький финал будет решать судьбу прохода дальше”, – сказал Ротань.

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В заключительном матче группового этапа Украина U-23 сыграет против Аргентины U-23. Поединок состоится 30 июля в 18.00

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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