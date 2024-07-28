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Андрей Шевченко - олимпийской сборной Украины: Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким же настроением
Прокомментировал победу олимпийской сборной Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнениями о победе олимпийской сборной Украины над Марокко со счетом 2:1 на Олимпиаде-2024.
"Вырвали очень важную победу. Это впервые в истории мы победили на Олимпиаде.
О первом матче забываем, отложили его в сторону. Очень хорошо, что вы сделали правильные выводы после него.
Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким же настроем. В матче с Марокко был настрой, была борьба, было желание выиграть. Поэтому вы его и выиграли.
Ребята - молодцы. Вдесятером играть против такого очень хорошего соперника - очень положительные эмоции. Желаю команде показать такой же футбол в следующем матче. Еще есть шансы. Поэтому будем делать все для того, чтобы команда была мотивирована, выходила на игру и играла за Украину", — сказал Шевченко.
Напомним, после двух из трех туров у всех четырех команд группы В по 3 очка. 30 июля "сине-желтые" сыграют решающую встречу на этом этапе против Аргентины. Начало в 18.00.
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