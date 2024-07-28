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Шестая ракетка мира снялся с одиночного розыгрыша Олимпиады-2024

Олимпиада
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Решил поберечься

Шестая ракетка мира снялся с одиночного розыгрыша Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка планеты, австралиец Алекс де Минаур решил не выступать в одиночном разряде Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Спортсмен сегодня проходит реабилитацию после травмы бедра. Австралиец получил повреждение в четвертом раунде Уимблдона.

Однако Алекс выступит в парном розыгрыше Олимпиады, где вместе со своим соотечественником Алексеем Попыриным будет бороться за медали.

В первом круге теннисисты встретятся с Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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Олимпиада-2024 Алекс Де Минаур
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