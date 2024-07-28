Шестая ракетка мира снялся с одиночного розыгрыша Олимпиады-2024

Шестая ракетка планеты, австралиец Алекс де Минаур решил не выступать в одиночном разряде Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Спортсмен сегодня проходит реабилитацию после травмы бедра. Австралиец получил повреждение в четвертом раунде Уимблдона.

Однако Алекс выступит в парном розыгрыше Олимпиады, где вместе со своим соотечественником Алексеем Попыриным будет бороться за медали.

В первом круге теннисисты встретятся с Остином Крайчеком и Радживом Рамом.