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Шестая ракетка мира снялся с одиночного розыгрыша Олимпиады-2024
Решил поберечься
Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка планеты, австралиец Алекс де Минаур решил не выступать в одиночном разряде Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).
Спортсмен сегодня проходит реабилитацию после травмы бедра. Австралиец получил повреждение в четвертом раунде Уимблдона.
Однако Алекс выступит в парном розыгрыше Олимпиады, где вместе со своим соотечественником Алексеем Попыриным будет бороться за медали.
В первом круге теннисисты встретятся с Остином Крайчеком и Радживом Рамом.
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