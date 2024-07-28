  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Дзюдо. Украинец Ядов с яркой победы стартовал на Олимпиаде-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дзюдо. Украинец Ядов с яркой победы стартовал на Олимпиаде-2024

Олимпиада
Обновлено

Так держать

Дзюдо. Украинец Ядов с яркой победы стартовал на Олимпиаде-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский дзюдоист Богдан Ядов успешно стартовал на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом поединке на главных играх четырехлетия наш спортсмен одолел представителя Кыргызстана Айбека Улулу.

Богдан в течение поединка получил два предупреждения, но в конце сумел провести прием "иппон" и досрочно завершил встречу (11-0).

В матче 1/8 финала соперником нашего спортсмена станет представитель Монголии Йондонперенлей Басхуу.

Отметим, что эта Олимпиада стала для Ядова дебютной в его карьере.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

По теме
yellow-arrow
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады-2024
yellow-arrow
Андрей Шевченко - олимпийской сборной Украины: Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким же настроением
yellow-arrow
Шестая ракетка мира снялся с одиночного розыгрыша Олимпиады-2024
Богдан Ядов Украина (Олимпиада-2024)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости