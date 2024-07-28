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Дзюдо. Украинец Ядов с яркой победы стартовал на Олимпиаде-2024
Так держать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский дзюдоист Богдан Ядов успешно стартовал на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом поединке на главных играх четырехлетия наш спортсмен одолел представителя Кыргызстана Айбека Улулу.
Богдан в течение поединка получил два предупреждения, но в конце сумел провести прием "иппон" и досрочно завершил встречу (11-0).
В матче 1/8 финала соперником нашего спортсмена станет представитель Монголии Йондонперенлей Басхуу.
Отметим, что эта Олимпиада стала для Ядова дебютной в его карьере.
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