Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с розыгрыша Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает сайт соревнований.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам"

Вместо нашей спортсменки на главных соревнованиях четырехлетия выступит Оливия Гадеки (Австралия). В первом матче на Олимпиаде-2024 она сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус.