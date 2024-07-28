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Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады-2024

Олимпиада
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Зачем было ехать

Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады-2024

фото - flashscore.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с розыгрыша Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает сайт соревнований.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам"

Вместо нашей спортсменки на главных соревнованиях четырехлетия выступит Оливия Гадеки (Австралия). В первом матче на Олимпиаде-2024 она сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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