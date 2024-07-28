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Украинский пловец Желтяков не прошел квалификацию Олимпиады-2024 в стометровке на спине

Олимпиада

Украинец завершает выступления в секторе

Украинский пловец Желтяков не прошел квалификацию Олимпиады-2024 в стометровке на спине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Александр Желтяков в своем дебютном выступлении на Олимпийских играх не сумел преодолеть квалификацию.

В заплыве на 100 метров на спине наш спортсмен показал результат 54.32 секунды (24 показатель). Этого не хватило для выхода в полуфинал сектора.

Александр еще выступит на Олимпиаде-2024, украинец поплывет на дистанции 200 метров на спине (31 июля).

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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