Украинский пловец Желтяков не прошел квалификацию Олимпиады-2024 в стометровке на спине

Украинский пловец Александр Желтяков в своем дебютном выступлении на Олимпийских играх не сумел преодолеть квалификацию.

В заплыве на 100 метров на спине наш спортсмен показал результат 54.32 секунды (24 показатель). Этого не хватило для выхода в полуфинал сектора.

Александр еще выступит на Олимпиаде-2024, украинец поплывет на дистанции 200 метров на спине (31 июля).