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Украинский пловец Желтяков не прошел квалификацию Олимпиады-2024 в стометровке на спине
Украинец завершает выступления в секторе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Александр Желтяков в своем дебютном выступлении на Олимпийских играх не сумел преодолеть квалификацию.
В заплыве на 100 метров на спине наш спортсмен показал результат 54.32 секунды (24 показатель). Этого не хватило для выхода в полуфинал сектора.
Александр еще выступит на Олимпиаде-2024, украинец поплывет на дистанции 200 метров на спине (31 июля).
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